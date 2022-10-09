Пентагон объяснил появление самолета-разведчика после взрыва на СП-2 Пентагон объяснил, что разведчик ВМС США по плану летал над «Северным потоком — 2» после ЧП

Фото: MC2 Brandon J. Vinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Boeing P-8 Poseidon

Самолет-разведчик военно-морских сил США находился над местом повреждения газопровода «Северный поток — 2» после ЧП в рамках планового полета, заявили представители командования ВМС США по Европе и Африке, передает РИА Новости. Вылетевший из Исландии P-8A Poseidon, согласно полетным данным, находился над Северным морем, когда сейсмологи зафиксировали взрыв на трубопроводе.

Самолет P-8A Poseidon, показанный в данных слежения, совершал обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками из трубопроводов «Северный поток», — сказали в командовании ВМС США.

В американском ведомстве добавили, что самолеты Шестого флота Соединенных Штатов часто совершают вылеты с баз союзников «для повышения эффективности».

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании.

Tелеканал SVT со ссылкой на профессора Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерна Лунда сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли два подводных взрыва.

Ведущий Fox News Такер Карлсон намекнул на возможное участие американского Белого дома во взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», напомнив, что в начале февраля президент США Джо Байден пригрозил уничтожением российского газопровода в случае начала конфликта на Украине. Карлсон также указал на заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая в январе пригрозила остановить работу «Северного потока — 2» «тем или иным путем».