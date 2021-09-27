Франция поставит Греции три фрегата на фоне разрыва контракта с Австралией

После разрыва контракта с Австралией по поставкам подводных лодок Франция подписала с Грецией договор, согласно которому поставит в эту страну три фрегата. Кроме того, ожидается, что Греция также закупит ещё три корвета, пишет BFM.

Таким образом, французская компания Naval group, которая специализируется на судостроительстве, может построить шесть военных кораблей для зарубежного государства. Эксперты предполагают, что стоимость контракта составит пять миллиардов евро. О заключении сделки официально объявят позднее, по итогам встречи лидеров двух стран.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. При этом Моррисон заявил, что Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской Naval Group.

17 сентября французские власти приняли решение об отзыве своих послов из США и Австралии для консультаций по сложившейся ситуации с новым военным альянсом AUKUS, в который также вошла Великобритания.