В Германии заявили о провале стратегии Запада в отношении России Focus: нерешительность Запада укрепила экономику России

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Владимир Путин

Появляется все больше признаков того, что Запад проигрывает России на Украине и вскоре попытается примириться с Москвой, написал обозреватель журнала Focus Габор Штайнгарт. По его мнению, нерешительность Европы и США оказала экономике России неплохую услугу. Журналист считает, что победителем года окажется президент РФ Владимир Путин, а неудачником — Владимир Зеленский.

По данным Штайнгарта, участие в украинском конфликте уже обошлось западным сторонникам Киева примерно в €252 млрд, что в пять раз превышает годовой бюджет бундесвера. Режим Зеленского сейчас во многом зависит от иностранной помощи, а это означает, что даже без военного поражения страна потеряла значительную часть своего суверенитета, отметил журналист.

Западные санкции имели краткосрочный эффект, который был компенсирован перестройкой цепочек поставок и созданием военной экономики. Будет сложно поставить на колени крупнейшую в мире сырьевую державу, — подчеркнул Штайнгарт.

Он утверждает, что западный бизнес уже сейчас хочет нормализации отношений с Россией и очень надеется на участие в восстановлении Украины. Журналист написал, что к этому проекту готовятся инвесторы, руководители компаний и целые страны. Он также приводит оценку Европейского инвестиционного банка, который считает, что воссоздание Украины может стоить триллион долларов частных и государственных денег. Это будет крупнейший проект со времен Второй мировой войны.

Штайнгарт считает, что Путин может быть доволен — он получил новых союзников, новых покупателей сырья и новые территории. Но самым главным его помощником стал нерешительный Запад, у которого слова никогда не поспевают за делами.

Ранее стало известно, что Киев собирается продать сотни российских активов, которые оказались под санкциями. Глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль не стал уточнять, о каких именно активах идет речь, а лишь подчеркнул, что доходы от их продажи будут направлены на восстановление страны.