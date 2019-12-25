При падении в президентском дворце лидер Бразилии Жаир Болсонару ударился головой, из-за чего временно потерял память.
Об этом он сам рассказал в интервью журналистам. По его словам, на следующий после инцидента день ему удалось «вспомнить многое». Однако полностью его память ещё не восстановилась, передаёт «
Например, я не помню, что я делал вчера, — сообщил Болсонару.
При этом он заявил, что сейчас чувствует себя хорошо. Врачи рекомендовали ему покой.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Бразилии Жаир Болсонару провёл ночь на 24 декабря в госпитале, после чего был выписан из медучреждения.
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