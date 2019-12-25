https://static.news.ru/photo/2fd95ee6-2717-11ea-888b-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: O Globo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При падении в президентском дворце лидер Бразилии Жаир Болсонару ударился головой, из-за чего временно потерял память.

Об этом он сам рассказал в интервью журналистам. По его словам, на следующий после инцидента день ему удалось «вспомнить многое». Однако полностью его память ещё не восстановилась, передаёт « Интерфакс ».

Например, я не помню, что я делал вчера, — сообщил Болсонару.

При этом он заявил, что сейчас чувствует себя хорошо. Врачи рекомендовали ему покой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Бразилии Жаир Болсонару провёл ночь на 24 декабря в госпитале, после чего был выписан из медучреждения.