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Посланник ООН по технологиям обвинён в неподобающем поведении

06:36, 29 января 2021
Фото: imago stock&people/Global Look Press

Проверка проводится в отношении посланника ООН о вопросам цифрового сотрудничества Фабрисио Очшильда. Это связано с участившимися обвинениями мужчины в неподобающем поведении. Об этом рассказал сам генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ранее СМИ сообщали о том, что Очшильда обвинили в домогательствах несколько женщин, которые вместе с ним готовили проект, посвящённый 75-летию ООН. В результате информация дошла до самого генсека организации.

Как передаёт портал WION, Гутерриш серьёзно относится в любым обвинениям в домогательствах и дискриминации, а также злоупотреблении властью.

На время расследования Очшильд отправлен в отпуск. Гутерриш выразил надежду. что расследование будет завершено в кратчайшие сроки. В чём заключается суть обвинений сотрудника ООН, генсек не уточнил.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса. По словам чиновника, он счастлив и благодарен за получение первой дозы вакцины против COVID-19.

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