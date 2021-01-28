Посланник ООН по технологиям обвинён в неподобающем поведении

Проверка проводится в отношении посланника ООН о вопросам цифрового сотрудничества Фабрисио Очшильда. Это связано с участившимися обвинениями мужчины в неподобающем поведении. Об этом рассказал сам генсек ООН Антониу Гутерриш.
Ранее СМИ сообщали о том, что Очшильда обвинили в домогательствах несколько женщин, которые вместе с ним готовили проект, посвящённый 75-летию ООН. В результате информация дошла до самого генсека организации.
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На время расследования Очшильд отправлен в отпуск. Гутерриш выразил надежду. что расследование будет завершено в кратчайшие сроки. В чём заключается суть обвинений сотрудника ООН, генсек не уточнил.
Ранее NEWS.ru писал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса. По словам чиновника, он счастлив и благодарен за получение первой дозы вакцины против COVID-19.