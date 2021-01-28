Посланник ООН по технологиям обвинён в неподобающем поведении

https://static.news.ru/photo/04e9e296-fbc4-11ea-92e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Проверка проводится в отношении посланника ООН о вопросам цифрового сотрудничества Фабрисио Очшильда. Это связано с участившимися обвинениями мужчины в неподобающем поведении. Об этом рассказал сам генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ранее СМИ сообщали о том, что Очшильда обвинили в домогательствах несколько женщин, которые вместе с ним готовили проект, посвящённый 75-летию ООН. В результате информация дошла до самого генсека организации.

Как передаёт портал WION, Гутерриш серьёзно относится в любым обвинениям в домогательствах и дискриминации, а также злоупотреблении властью.

На время расследования Очшильд отправлен в отпуск. Гутерриш выразил надежду. что расследование будет завершено в кратчайшие сроки. В чём заключается суть обвинений сотрудника ООН, генсек не уточнил.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса. По словам чиновника, он счастлив и благодарен за получение первой дозы вакцины против COVID-19.