Послание Путина озадачило Климкина «красными линиями»

https://static.news.ru/photo/d861a594-a300-11eb-a284-96000091f725_660.jpg Павел Климкин Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинцы не должны «расслабляться» после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Путин в своей речи выразил надежду, что в отношениях с Россией никому не придёт в голову переходить так называемую красную черту.

Выводы из обращения Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жёстко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне, — отметил Климкин в Twitter.

При этом бывший чиновник не стал уточнять, чего именно бояться и к чему следует готовиться соотечественникам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в послании Владимир Путин подчеркнул: страна открыта к любым формам сотрудничества. Но это не значит, что государство будет допускать по отношению к себе тактику давления. По словам Путина, мы сами будем определять для себя так называемые красные линии, пересечение которых для национальных интересов недопустимо.