Посла Великобритании вызовут в МИД России из-за инцидента в Чёрном море

Посол Великобритании будет вызван в МИД России из-за инцидента с эсминцем «Дефендер» в Чёрном море. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит РИА Новости.

Захарова отметила, что Москва квалифицирует данный инцидент как грубую провокацию.

Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идёт вразрез с международным правом и российским законодательством, — подчеркнула она.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец «Дефендер» из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, только после этого британский корабль покинул границы РФ.

Сенатор Алексей Пушков убеждён, что действия экипажа британского корабля являются провокацией, которая нужна для создания нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии.

Британские военные опровергли информацию о том, что в сторону корабля были произведены предупредительные выстрелы. Они исходят из того, что российские силы проводили учебные стрельбы в Чёрном море.