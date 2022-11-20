Посла Великобритании снова вызвали в МИД Ирана Tasnim: посла Великобритании в Тегеране вызвали в МИД из-за нападения на посольство в Лондоне

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МИД Ирана

Посла Великобритании в Тегеране Саймона Шерклиффа вызвали в МИД Ирана из-за нападения группы радикальных боевиков на здание иранского посольства в Лондоне, передает Tasnim со ссылкой на заявление министерства. По данным иранского агентства MEHR, за два последних месяца британского дипломата четыре раза вызывали в МИД Ирана.

Согласно заявлению МИД, после нападения группы боевиков на здание посольства Ирана в Лондоне и проявления неуважения к священному флагу Исламской Республики Иран посол Великобритании в Тегеране был вызван сегодня в здание Министерства иностранных дел, — сказано в сообщении.

При этом агентство не уточняет, когда именно было совершено нападение на иранское посольство. Шерклифф пообещал доложить о ситуации в Лондон и выразил надежду, что таких проблем в будущем не возникнет. Он был назначен послом Великобритании в Тегеране в августе 2021 года.

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