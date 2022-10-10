Посла России вызвали в МИД Молдавии Российского посла вызвали в МИД Молдавии после заявления о пролете ракет над территорией страны

Фото: Александр Связин/РИА Новости

Олег Васнецов

Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Основанием для этого стали заявления Кишинева о том, что ракеты, пущенные с российских военных кораблей в Черном море, пролетели над территорией республики.

Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений с российской стороны в связи с пуском 3 крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Черном море и проследовавших транзитом через территорию нашей страны в районе села Колбасна и города Сороки, — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Молдавия считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и прискорбным, так как он вызывает дополнительную напряженность.

Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо. Бомбардировки соседней страны должны быть немедленно прекращены, — отмечается в сообщении.

Ранее Министерство обороны Молдавии сообщило о выявлении трех российских ракет, нарушивших воздушное пространство страны. На своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) представители ведомства написали, что снаряды представляли опасность для инфраструктуры Молдавии и гражданского самолета, находившегося в небе над страной.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.

Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о повреждениях объектов критической инфраструктуры города, а также сообщил о наличии пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12.