Посла России вызвали в МИД Франции

Посол России во Франции Алексей Мешков был вызван в Министерство иностранных дел страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французские СМИ. Отметим, что других подробностей агентство не приводит.

Посол РФ в Париже был вызван в МИД Франции, — сказано в сообщении.

Отметим, что российский посол Сергей Андреев подтвердил получение ноты МИД Польши с требованием для 45 дипломатов России, обвинённых в шпионаже, покинуть страну. Андреев уточнил, что он не входит в это число представителей дипмиссии.

Комментируя эти действия официальной Варшавы, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае их высылки Москва даст соответствующий ответ. Детали возможных контрмер она раскрывать не стала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что решение выслать российских дипломатов из Варшавы не останется без ответа. По его словам, подобные действия властей Польши говорят о продолжении падения отношений между двумя странами.