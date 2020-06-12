Посла РФ вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

https://static.news.ru/photo/9b74dd78-acb0-11ea-bc37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dave Bartruff/Danita Delimont/Global Look Press

МИД Румынии вызвал российского посла в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о Национальной стратегии обороны республики. В ней говорится о России как о враждебном государстве. По мнению Захаровой, Бухарест будет использовать этот документ для усиления позиций НАТО в Чёрном море.

Госсекретарь по стратегическим вопросам Дан Некулэеску заявил послу Валерию Кузьмину, что упоминание России в Стратегии не должно вызывать удивления у Москвы.

Это является следствием известного поведения российской стороны в регионе. Такое поведение оценивается как дестабилизирующее, в том числе в общих позициях, принятых на уровне НАТО и Европейского союза, — говорится на сайте внешнеполитического ведомства Румынии.

Говоря о региональной стабильности на Чёрном море, Некулэеску отметил, что «меры строго оборонительного характера были приняты НАТО вследствие упомянутого поведения РФ».

В стратегии национальной обороны республики на 2020–2040 годы говорится об «агрессивном поведении» России. В документе выражаются опасения из-за наращивания военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, на границе с НАТО. При этом упоминается «милитаризация» Крыма и бассейна Чёрного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание боевого потенциала, писалNEWS.ru.