Посла РФ в Праге Змеевского вызвали в МИД Чехии

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Ведущая межрегиональная газета Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила о потере президентом Украины Владимиром Зеленским поддержки ЕС после выставления им оценок странам за помощь республике. Это, в частности, привело к решению не вводить новые санкции против России, пишет издание.

В четверг вечером Зеленскому вновь представился шанс «воззвать к совести» членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых...