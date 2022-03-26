18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Посла РФ в Праге Змеевского вызвали в МИД Чехии

01:38, 27 марта 2022
Посла РФ в Праге Змеевского вызвали в МИД Чехии Прага, Чехия Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Посол РФ в Праге Александр Змеевский вечером 26 марта посетил МИД Чехии. В дипломатическое ведомство европейской страны его пригласил заместитель главы МИД Чехии Мартин Смолек, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что представителю России выразили «решительный протест». Причиной названы провокации российских органов в отношении дипсотрудников посольства Чехии в России.

Неприемлемое поведение российских властей противоречит обязанностям принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией, — подчеркнули в МИД Чехии.

Российское посольство в Праге ещё не комментировало ситуацию.

Ранее стало известно, что Чехия намерена сохранить «хотя бы минимальный уровень» дипломатического взаимодействия с Россией, заявил 26 марта министр иностранных дел республики Ян Липавский. Контакты в столь сложной ситуации между государствами желательно поддерживать, пояснил он.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео