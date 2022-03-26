Посла РФ в Праге Змеевского вызвали в МИД Чехии

Посол РФ в Праге Александр Змеевский вечером 26 марта посетил МИД Чехии. В дипломатическое ведомство европейской страны его пригласил заместитель главы МИД Чехии Мартин Смолек, сообщает РИА Новости.
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Неприемлемое поведение российских властей противоречит обязанностям принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией, — подчеркнули в МИД Чехии.
Российское посольство в Праге ещё не комментировало ситуацию.
Ранее стало известно, что Чехия намерена сохранить «хотя бы минимальный уровень» дипломатического взаимодействия с Россией, заявил 26 марта министр иностранных дел республики Ян Липавский. Контакты в столь сложной ситуации между государствами желательно поддерживать, пояснил он.