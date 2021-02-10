Посла РФ в Мексике вызвали на допрос по делу о торговле наркотиками

https://static.news.ru/photo/ab629666-6bd3-11eb-812d-96000091f725_660.jpg Виктор Коронелли Фото: Антон Великжанин/РИА Новости

Посол России в Мексике Виктор Коронелли выступил свидетелем по делу о контрабанде кокаина из Аргентины. В прошлом он возглавлял российскую дипмиссию в Буэнос-Айресе.

Коронелли допросили в качестве свидетеля в Дорогомиловском суде Москвы. Адвокат одного из подсудимых Александр Костанянц заявил, что допрос прошёл с нарушением юридических формальностей.

Вопреки закону и здравому смыслу, нашим ходатайствам <...> дипломат дал показания в суде по существу дела без участия присяжных заседателей, — рассказал ТАСС юрист.

По словам Костанянца, ему объяснили отсутствие присяжных некой болезнью. Адвокат добавил, что 26 февраля Коронелли продолжит давать показания.

Уголовное дело о перевозке 400 кг кокаина из Аргентины возбудили в 2017 году. Судебные слушания начались в ноябре 2020 года. Обвиняемых четверо, следствие считает организатором преступной схемы бизнесмена Андрея Ковальчука. Подсудимые свою вину признавать отказываются. Ковальчук продолжает уверять, что никогда не имел дела с наркотиками, а из Южной Америки вывозил только элитные сорта кофе и полудрагоценные камни.

Ранее NEWS.ru сообщал о задержании топ-менеджера известной компании в Москве. Правоохранители обнаружили при нём пакет с кокаином и кейс со 100 млн рублей.