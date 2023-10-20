Посла Израиля вызвали в МИД Чили Bio Bio: МИД Чили вызвал посла Израиля из-за его слов в адрес президента страны

Фото: twitter.com/Gil_Artzyeli

Гиль Арциели

Министерство иностранных дел Чили вызвало посла Израиля в стране Гилю Арциели из-за его критических высказываний в адрес президента южноамериканской республики, сообщает радиостанция Bio Bio. Дипломату указали на недопустимость «тона и формы» его высказываний.

В ведомстве рассказали радиостанции, что ранее израильский посол запросил встречу с заместителем главы МВД Чили Мануэлем Монсальве. Ее организовали, однако Арциели стал выказывать собеседнику недовольство заявлениями президента Чили Габриэля Борича. Позже Монсальве в комментарии о прошедшей встрече упрекнул посла в том, что он поднял тему высказываний главы государства.

Я считаю, что он совершил ошибку, потому что встреча с замглавой МВД проводится ради обсуждения вопросов внутренней безопасности, а не международных отношений, — подчеркнул замглавы МВД.

Борич 18 октября заявил, что атаками ХАМАС нельзя оправдать «варварства, которое государство Израиль творит в Газе». В сентябре прошлого года президент Чили отказался принять верительные грамоты нового на тот момент посла Израиля в стране Гиля Арциели, высказав возмущение из-за убийства палестинского мальчика на Западном берегу реки Иордан.

Ранее сообщалось, что наземная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет самой жесткой и кровопролитной за все время противостояния в этом регионе. Армия обороны Израиля намерена разрушить всю инфраструктуру Газы, невзирая на жертвы среди гражданского населения.