Посла Франции вызвали в МИД Польши после слов Макрона о Моравецком

Посол Франции в Варшаве был вызван 8 апреля в Министерство иностранных дел Польши, сообщает BFM TV. По информации телеканала, это решение польской стороны последовало из-за высказываний французского президента Эммануэля Макрона, обвинившего главу польского правительства Матеуша Моравецкого в «крайне правом антисемитизме».

После заявлений, содержащихся в интервью президента Французской Республики Эммануэля Макрона, министр [иностранных дел Польши] Збигнев Рау решил вызвать посла Франции, — написал пресс-секретарь министерства.

В интервью изданию Le Parisien президент Франции обвинил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в том, что он «крайне правый антисемит, запрещающий ЛГБТ». Макрон также раскритиковал польского премьера за близкие контакты со своей конкуренткой на выборах Марин Ле Пен, которая представляет правую партию.

Таким образом Макрон отреагировал на критику Моравецкого из-за переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Премьер Польши, комментируя частые телефонные разговоры между президентами Франции и России, отметил, что с «преступниками» не нужно вести переговоры, с ними, по его словам, нужно бороться.

Пресс-секретарь польского правительства, комментируя высказывания Макрона в адрес Моравецкого, сказал, что слова французского лидера были вызваны «политическими эмоциями, которые сопровождают каждую избирательную кампанию». Во Франции 10 и 24 апреля пройдут два тура президентских выборов.

6 апреля президент Франции заявил, что свою политику, основанную на намерении поддерживать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, считает правильной. По его мнению, это позволит создать новую систему безопасности в Европе.