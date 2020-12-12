Посла Франции вызвали в МИД Ирана после слов о казни журналиста Amad News

МИД Ирана вызвал посла Франции в Тегеране после осуждения французскими властями казни главы информационного портала Amad News Рухоллы Зама, признанного виновным в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами.
Послу Франции был вручён протест в связи с высказываниями представителей Министерства иностранных дел,
42-летний руководитель новостного портала Amad News Рухолла Зам жил во Франции. Его удалось обманом заманить в Иран. Точно не известно, каким образом это произошло и где конкретно журналист был задержан. 12 декабря он был повешен по приговору Верховного суда Ирана.
Портал Amad News считается в Исламской Республике антиправительственным ресурсом. В 2017–2018 годах журналист активно освещал протестные акции в стране.
Как сообщал NEWS.ru, в МИД Франции осудили казнь журналиста, назвав её «варварским актом», противоречащим международным обязательствам Ирана.