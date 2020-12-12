Посла Франции вызвали в МИД Ирана после слов о казни журналиста Amad News

https://static.news.ru/photo/033ead70-3d53-11eb-b55c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД Ирана вызвал посла Франции в Тегеране после осуждения французскими властями казни главы информационного портала Amad News Рухоллы Зама, признанного виновным в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами.

Послу Франции был вручён протест в связи с высказываниями представителей Министерства иностранных дел, сообщает агентство Mehr. Ранее по этому же поводу в МИД Исламской Республики был вызван посол Германии в качестве официального представителя Евросоюза в Иране.

42-летний руководитель новостного портала Amad News Рухолла Зам жил во Франции. Его удалось обманом заманить в Иран. Точно не известно, каким образом это произошло и где конкретно журналист был задержан. 12 декабря он был повешен по приговору Верховного суда Ирана.

Портал Amad News считается в Исламской Республике антиправительственным ресурсом. В 2017–2018 годах журналист активно освещал протестные акции в стране.

Как сообщал NEWS.ru, в МИД Франции осудили казнь журналиста, назвав её «варварским актом», противоречащим международным обязательствам Ирана.