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Посла Финляндии вызвали в МИД из-за задержания картин российских музеев

14:13, 07 апреля 2022
Посла Финляндии вызвали в МИД из-за задержания картин российских музеев Чрезвычайный и полномочный посол Финляндской Республики в Российской Федерации Антти Хелантеря Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
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Посла Финляндии Антти Хелантeря вызвали в МИД России, где ему был выражен решительный протест. Как говорится в сообщении ведомства, это связано с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей.

Заявлен решительный протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей, вывозившихся транзитом через Финляндию в Россию после их экспонирования в Италии и Японии под их государственные гарантии неприкосновенности и возврата в Российскую Федерацию, — говорится в сообщении.

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