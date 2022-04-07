Посла Финляндии вызвали в МИД из-за задержания картин российских музеев
Александр Чеков
Александр Чеков
14:13, 07 апреля 2022
Чрезвычайный и полномочный посол Финляндской Республики в Российской Федерации Антти ХелантеряФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
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Посла Финляндии Антти Хелантeря вызвали в МИД России, где ему был выражен решительный протест. Как говорится в сообщении ведомства, это связано с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей.
Заявлен решительный протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей, вывозившихся транзитом через Финляндию в Россию после их экспонирования в Италии и Японии под их государственные гарантии неприкосновенности и возврата в Российскую Федерацию, — говорится в сообщении.