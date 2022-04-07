Посла Финляндии вызвали в МИД из-за задержания картин российских музеев

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Франция пытается содействовать вывозу украинских боевиков из Мариуполя, в числе которых также могут быть представители иностранной разведки на территории города, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1». В этой связи он вспомнил активность Турции в организации гуманитарных коридоров из этого города.

Ну, не будут они вывозить одних только раненых боевиков, которые в большом количестве есть в Мариуполе. Значит, они все-таки пытаются под видом или раненых, или как-то по-другому вывезти кого-то из...