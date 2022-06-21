Посла ЕС в России вызвали в МИД из-за проблем с транзитом в Калининград Алиханов заявил, что посла ЕС в РФ вызвали в МИД из-за проблем с транзитом в Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире программы «Антонимы» заявил, что посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера срочно вызвали в Россию из-за ситуации с ограничением транзита ряда товаров в Калининградскую область. Глава региона отметил, что дипломату будут выдвинуты «определённые условия». Он выразил надежду на то, что после этого удастся решить проблемы с поставками товаров.

Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку и ему будут выставлены соответствующие условия, — рассказал Алиханов.

Губернатор также отметил, что проблему поставок можно решить с помощью морских перевозок.

Алиханов в своём Telegram-канале ранее заявил, что Евросоюз имеет все возможности, чтобы внести поправки в санкционные пакеты для исключения транзита в Калининград. Он указал на то, что в последнем — пятом — пакете антироссийских санкций Европы был отражён вопрос калининградского транзита. Глава региона пояснил, что слеует в остальных пакетах также учесть ситуацию с транзитом. Он добавил, что в случае, даже если Евросоюз откажется вносить изменения в свои санкционные пакеты, вопрос доставки грузов в Калининград уже отработан.