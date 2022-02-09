Посла Белоруссии вывали в МИД Армении из-за высказываний Лукашенко

Посол Белоруссии был вызван в МИД Армении после высказываний президента республики Александра Лукашенко в отношении Еревана, заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян в парламенте. По его словам, Минску следует принимать во внимание суверенитет двух стран и учитывать правовое поле как основу сотрудничества между государствами.

Посол Белоруссии действительно был вызван, приглашён в МИД, где ему были переданы наши убеждения в том, что высказывания друг о друге должны основываться на взаимном уважении, учитывать интересы друг друга, учитывать суверенитет друг друга и правовое поле, на котором основано сотрудничество между нашими странами, — сказал Мирзоян.

Ранее Лукашенко заявил, что Армения должна стать третьим членом межгосударственного объединения, в котором на сегодня имеется только два участника — Россия и Белоруссия. При этом он добавил, что Армения «никому не нужна».

Он также подчеркнул, что Азербайджан «выбивается из этой когорты», потому что через него идут пути снабжения энергоносителями между Турцией и Казахстаном, и поэтому Баку ощущает за собой мощную поддержку Анкары. У Армении же, по словам Лукашенко, никаких вариантов, кроме как прибиться к Союзному государству, не существует.