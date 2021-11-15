«Пощёчина всем»: Порошенко оценил указ Путина по Донбассу

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что указ российского лидера Владимира Путина об отмене квот на товары из ДНР и ЛНР является пощёчиной всем, кто искал мирного урегулирования в регионе. Этим документом фиксируются новые границы российской агрессии, отметил политик в Telegram.

Подписанный 15 ноября указ о так называемой гуманитарной поддержке оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей не что иное, как издевательство. Пощёчина всем, кто искренне искал мирного урегулирования... Своим преступным указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии, — говорится в его сообщении.

Порошенко добавил, что Москва ускоряет сценарий ползучей аннексии территорий Донбасса, тем самым показывая, что ей нужна «только полная капитуляция Украины и Запада». В Киеве должны требовать не только отмены этого указа, но и возвращения своих предприятий, отмены решений о паспортизации.

Самое время для усиленного международного присутствия на Украине наших союзников. Самое время для увеличения цены за российскую дерзость новыми санкциями, — написал Порошенко.

Он также подчеркнул, что для остановки сертификации «Северного потока — 2» сейчас самое время.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Правительству необходимо будет в течение месяца принять ряд мер, которые бы смягчили условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. В частности, товары оттуда должны принимать участие в госзакупках наравне с российскими, следует из указа главы государства.