Посетительница свингер-клуба наткнулась на массовую оргию Daily Star: женщина пошла в свингер-клуб и наткнулась на оргию из 13 человек

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Жительница Канады отправилась в свингер-клуб вместе с друзьями и стала свидетельницей оргии с участием 13 человек, сообщает Daily Star. Она рассказала, что хотела устроить «извращенский тур».

Сара из Торонто в течение десяти лет не вступала в половой контакт, так как стеснялась своей фигуры. После 30 лет она стала ходить в различные секс-клубы, чтобы избавиться от комплексов. В ноябре 2023 года Сара решила посетить свингерское заведение в академических целях. Девушка пояснила, что хотела устроить себе и своим друзьям «извращенский тур» — посмотреть, как занимаются сексом другие люди.

В заведении они встретили компанию из 13 человек, которая отмечала день рождения. В какой-то момент группа людей проследовала на второй этаж, а Сара с друзьями пошла за ними.

И вот они сидят там, а потом начинают беспорядочно целоваться и трогать друг друга. И мы такие: «О господи». Нам достался билет в первый ряд, и мы смотрели как 13 человек этим занимаются, — рассказала она.

Ранее в Липецке мигранты устроили оргию на территории промышленного предприятия. Об инциденте рассказал свидетель, который заявил, что видел двух занимавшихся сексом мужчин, еще двое дожидались своей «очереди».