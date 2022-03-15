Порядка десяти человек пострадали при обстреле Макеевки в ДНР

В результате взрыва ракеты в центральной части города Макеевки в ДНР, по предварительным данным, пострадали около десяти человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

На данный момент есть информация, что ранены около десяти человек. Погибших пока не находили. Это информация предварительная, — рассказал собеседник агентства.

По информации штаба территориальной обороны ДНР, средства ПВО перехватили ракету «Точка-У», в микрорайоне Макеевки упали её обломки.

14 марта ракета «Точка-У» была сбита в центре Донецка. По уточнённым данным, погибли 17 человек и пострадали ещё 28. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в ракете размещался запрещённый кассетный заряд.

В Кремле назвали произошедшее атакой на гражданское население. В Минобороны России заявили, что ракета была выпущена из Красноармейска, который находится под контролем украинских националистов.