Порядка 100 фур застряли на границе России и Латвии Сенатор Шендерюк-Жидков: на границе России и Латвии скопилась очередь из 100 фур

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области

На российско-литовской границе скопилось порядка 100 фур, рассказал РИА Новости сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. По его словам, Вильнюс ввел усиленный контроль всех грузовых машин, которые следуют из российского региона.

Литва ввела усиленный контроль всех грузовых автомобилей, заходящих с территории Калининградской области. Это приводит к тому, что за сутки обрабатывается не более 60 автомобилей. В итоге <...> в очереди уже порядка 100 фур, и она постоянно увеличивается, — уточнил сенатор.

Накануне Федеральная таможенная служба сообщала, что на границе России и Латвии в Калининградской области образовалась пробка из 80 грузовиков. Еще 25 грузовиков, уже оформленных калининградскими таможенниками, находились на нейтральной полосе. Такая ситуация сложилась по причине медленной работы литовских пограничников, которые приняли всего 58 машин за минувшие сутки. Литовская сторона при этом никаких официальных заявлений по этому вопросу не делала.

Вместе с тем власти Финляндии заявили, что рассматривают введение новых ограничений на границе с РФ. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что правительство страны обсудило с Россией ситуацию на границе по дипломатическим каналам, однако соглашения достигнуто не было.