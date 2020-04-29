Порошенко записал видеообращение к Зеленскому

https://static.news.ru/photo/b3dca68a-8afe-11ea-98c5-fa163e074e61_660.jpg Петр Порошенко Фото: poroshenko.petro/ vk.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Петр Порошенко пожаловался на то, что его подозревают в госизмене. Об этом говорится в его видеобращении к нынешнему главе страны.

Отмечается, что поводом для видеообращения стало заведенное против него дело о госизмене из-за провокации в Керченском проливе. Порошенко возмущён, что администрация нынешнего лидера Владимира Зеленского, украинская генпрокуратура и ГБР рассматривают инцидент с кораблями ВМС Украины, которые зашли во временно закрытую акваторию российского территориального моря, как провокацию со стороны Украины и уголовное преступление.

По мнению Порошенко нынешняя власть Украины защищает правовую позицию России в этом вопросе и назвал схожими позиции ГБР и ФСБ.

(Только — прим. NEWS.ru) ФСБ арестовала украинских моряков, а ГБР хочет предъявить подозрение командующему ВМС Украины адмиралу Игорю Воронченко, — цитирует РИА Новости Порошенко.

Суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были захвачены российскими спецслужбами в результате инцидента в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Они нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а Служба безопасности Украины и Генпрокуратура — по факту ведения агрессивной войны.

В сентябре 2019 года украинские моряки отправились домой в рамках обмена задержанными лицами между Киевом и Москвой.

Ранее News.ru писал, что Российская Федерация удовлетворена решением межгосударственного арбитража в Гааге по керченскому инциденту, ранее установившего порядок работы и правила процедур разбирательства.