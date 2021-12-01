Порошенко заговорил о новых санкциях против России

Срочно ввести новые санкции против России призвал ЕС и США экс-президент Украины Пётр Порошенко. По его словам, разработкой ограничений нужно заняться уже сейчас, до начала «второго этапа агрессии» Москвы, сообщает «Интерфакс — Украина».

ЕС, США должны назначить каждый нового представителя, который будет заниматься срочной разработкой списка санкций, которые одни — надо принять уже сейчас, а другие — адские санкции для Путина — тогда, когда он решится на второй этап агрессии, — цитирует Порошенко агентство.

По его словам, «цена агрессии для Путина должна стать непомерной и невыносимой». При этом Запад должен точно продемонстрировать, «что произойдёт в случае расширения агрессии», чтобы у Москвы не осталось иллюзий.

Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин сейчас повышает ставки, создаёт атмосферу страха не только на Украине и в Восточной Европе, а по всему континенту, и, возможно, по всему миру, а также пытается подтолкнуть Украину и её партнёров к капитуляции.

Ранее «адские» санкции против Москвы призвал ввести страны Запада бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Сделать это дипломат предлагает в случае начала боевых действий.

В последнее время зарубежные СМИ стали часто сообщать о стягивании Россией войск к украинской границе с целью предстоящего вторжения. В ряде публикаций отмечалось, что Вашингтон призывает европейских союзников ускорить принятие мер, направленных на сдерживание РФ.

«Вбросами» назвал подобные публикации в иностранных СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.