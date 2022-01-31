Порошенко явился на допрос по делу о госизмене

Экс-президент Украины Пётр Порошенко пришёл на допрос в государственное бюро расследований в Киеве по делу о госизмене. Бывшего украинского лидера сопровождал адвокат. Порошенко заявил, что не планирует давать показания, так как не хочет участвовать в «шоу Зеленского», сообщает РИА Новости.

Это всё, дорогие друзья, шоу, шоу в стиле Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьёзных проблем в безопасности страны, энергетике, экономике, которые демонстрируют его ничтожество <…>. Я точно не собираюсь принимать участие в этом шоу. Я не буду давать никакие показания, — сказал Порошенко.

Бывший президент Украины подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Кроме того, он является подозреваемым по делу о превышении власти при назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки Украины. Ещё по нескольким делам Порошенко проходит в качестве свидетеля.

Мера пресечения Порошенко была избрана 19 января. Суд обязал его оставаться в городе по месту регистрации, проживания или пребывания, воздерживаться от посещения определённых мест и общения с некоторыми лицами, а также являться к следователю и в суд по первому требованию. Кроме того, от экс-президента потребовали сдать паспорта для выезда за пределы Украины.