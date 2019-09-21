https://static.news.ru/photo/057dc6b8-abf8-11e9-8605-fa163e074e61_660.jpgЭкс-президент Украины Пётр ПорошенкоФото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что сделает всё для сохранения страны, но не допустит Майдана.
В условиях войны страна Майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать всё возможное, чтобы сохранить государство, — сказал он в эфире Пятого канала.
Так бывший украинский глава отреагировал на попавшую в Сеть личную переписку депутата фракции «Слуга народа» Лизы Богуцкой, в которой она обвинила Порошенко в подготовке совершения госпереворота в декабре этого года.
Государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен, — заверил Порошенко журналистов.