Порошенко вылетел из Варшавы в Киев

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вылетел из варшавского аэропорта имени Федерика Шопена в Киев, где пройдёт суд по делу о госизмене. Самолёт отбыл в столицу Украины в 06:40 по местному времени (8.40 мск), сообщает РИА Новости. Порошенко заявил, что уже планирует своё время после суда и не опасается ареста.

Я не опасаюсь, потому что за мной народ Украины и за мной правда, а за ними ложь, — сказал он.

Ранее пресс-служба Госбюро расследований Украины сообщила, что Печёрский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене, связанному с организацией поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Сам Порошенко заявил, что намерен явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. По его словам, он не собирается защищаться от действующего главы государства Владимира Зеленского, а будет «защищать Украину от нынешнего руководства и внешней агрессии, от попыток выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию».

Также сообщалось, что у членов партии Порошенко «Европейская солидарность» прошли обыски, в то время пока бывший украинский лидер находился в Европе.