https://static.news.ru/photo/23bce3fc-2466-11ea-958e-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший депутат Рады Евгений Мураев резко раскритиковал пятого президента Украины Петра Порошенко. Политику не понравилось, что силовики нашли скрытые камеры в раздевалках и душевых комнатах спортклуба «Пятый элемент», который связывают с бывшим украинским лидером.

Можно лишь предполагать, зачем Порошенко «в одиночестве или с кем-то в компании» смотрел соответствующие записи, заявил Мураев на своей странице в Facebook.

Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо. А ведь если мысли возмущенных граждан справедливо материализуются, то персонаж (Пётр Порошенко. — NEWS.ru) будет кричать на каждом углу, что членовредительство произошло на политической почве, — считает бывший нардеп.

Ранее NEWS.ru сообщал, что окружение бывшего президента Украины Петра Порошенко потратило сотни тысяч долларов на заказные статьи в прессе и социальных сетях. Документы, подтверждающие это, обнаружились в кабинете экс-главы отдела связей департамента информационной политики администрации Порошенко Владимира Горковенко. В частности, $874 тыс. наличными были выплачены семи радиостанциям во время местных выборов 2015 года.