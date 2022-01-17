Порошенко уснул на заседании суда

Бывший президент Украины Пётр Порошенко уснул во время заседания суда по делу о госизмене. Видео опубликовал Telegram-канал РИА Новости. На кадрах видно, как Порошенко сидит за столом и засыпает на несколько секунд, а затем приходит в себя.

Порошенко уснул на суде о своём аресте, — говорится в сообщении.

Порошенко заявил в суде, что не считает себя подозреваемым, а дело против него, по его мнению, является сфальсифицированным. Он попросил суд вернуть прокуратуре ходатайство по делу о госизмене. В свою очередь суд отказал в удовлетворении требования бывшего президента.

У зала суда в Киеве собрались сторонники Порошенко. Они скандируют лозунги и заявляют, что будут «защищать демократию».

Накануне, 16 января, пресс-служба украинского Госбюро расследований передала, что Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене. 17 декабря прошлого года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован.