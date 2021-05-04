Порошенко уличили в скупке картин Репина и антиквариата через офшоры

https://static.news.ru/photo/79fba2a2-ad23-11eb-9a32-96000091f725_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Пётр Порошенко через офшоры скупал предметы искусства и антикварную мебель. Информация об этом появилась на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности.

Согласно сообщению, в мае 2012 года Порошенко купил сюрреалистическую скульптуру — длинноного слона Сальвадора Дали, который стоил $338 500. Скульптура была приобретена на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке через офшорную компанию Linquist Ltd. На следующий год Порошенко тоже через офшор купил произведения искусства, в том числе картину Репина «Казаки на Чёрном море». Это обошлось бывшему президенту Украины в общую сумму $6,7 млн.

Также экс-глава республики и его жена Марина Порошенко с 2009 по 2012 год скупили итальянскую мягкую мебель класса люкс на сумму более $100 тысяч. Эта сделка прошла через компанию Vernon Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Фирма подконтрольна Порошенко.

На данный момент Пётр Порошенко является фигурантом более 15 уголовных дел, в которых он проходит как подозреваемый либо свидетель. Они касаются узурпации судебной власти, госизмены, неуплаты налогов. В октябре прошлого года Порошенко и его соратников обвинили в подготовке госпереворотов в 2013-2015 и 2020 годах.

Как сообщалось ранее, бывший президент Украины и депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко предстал на Согласительском совете депутатских фракций в обновлённом образе. Порошенко сменил стиль, на нём были новые лоферы от французского бренда Louis Vuitoon, которые журналисты оценили в $875 (66 тысяч рублей).