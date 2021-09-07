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Порошенко сравнил Зеленского с Лукашенко из-за репрессий против оппозиции

11:09, 07 сентября 2021
Порошенко сравнил Зеленского с Лукашенко из-за репрессий против оппозиции Пётр Порошенко Фото: petroporoshenko/facebook.com
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что действующий лидер страны Владимир Зеленский напоминает главу Белоруссии Александра Лукашенко. Он сравнил репрессии против оппозиции на Украине с преследованием несогласных в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

По словам Порошенко, Зеленский стремится избавиться от политических оппонентов и контролировать все правоохранительные органы. Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций. Экс-президент Украины считает, что Зеленский проводит такие же репрессии, как и Лукашенко.

Сотни оппозиционеров Белоруссии находятся за решёткой, — сказал Порошенко, отметив, что и действующий президент Украины поступает подобным образом.

Ранее Порошенко заявил, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский вернулся с «пустыми руками» после переговоров с главой Белого дома Джо Байденом.

Предшественник Зеленского на посту президента рассказал, что переговоры лидера Украины и Джо Байдена прошли с нулевым результатом. Хотя визит украинской делегации в Вашингтон и встреча на высшем уровне — это хороший сигнал, но Киеву никаких надежд на попадание в «клуб» НАТО не дали. В связи с этим Зеленский визит в Белый дом «проиграл», так как приглашения в НАТО обратно в Киев он не привёз.

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