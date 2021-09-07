Порошенко сравнил Зеленского с Лукашенко из-за репрессий против оппозиции

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что действующий лидер страны Владимир Зеленский напоминает главу Белоруссии Александра Лукашенко. Он сравнил репрессии против оппозиции на Украине с преследованием несогласных в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

По словам Порошенко, Зеленский стремится избавиться от политических оппонентов и контролировать все правоохранительные органы. Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций. Экс-президент Украины считает , что Зеленский проводит такие же репрессии, как и Лукашенко.

Сотни оппозиционеров Белоруссии находятся за решёткой, — сказал Порошенко, отметив, что и действующий президент Украины поступает подобным образом.

Ранее Порошенко заявил, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский вернулся с «пустыми руками» после переговоров с главой Белого дома Джо Байденом.