https://static.news.ru/photo/1c95d4e2-5d52-11ea-96f9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Порошенко Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не осуждает своего сына Михаила, который во время концерта российского рэпера Ивана Дрёмина, известного по сценическому псевдониму Face, поднялся на сцену под комментарий «Русские в Лондоне».

На просьбу журналистки прокомментировать ситуацию экс-глава Незалежной сообщил, что его наследник вправе самостоятельно выбирать, какие выступления посещать. Порошенко добавил, что никакого общественного резонанса в связи с появлением Михаила на мероприятии нет, и уточнил, что сам не пошёл бы на такой концерт.

Вы считаете, что он маленький мальчик, чтобы у меня разрешения спрашивал? — ответил Порошенко репортёру.

Â«ÐÐ¸ Ð²Ð²Ð°Ð¶Ð°ÑÑÐµ, ÑÐ¾ Ð²ÑÐ½ Ð¼Ð°Ð»ÐµÐ½ÑÐºÐ¸Ð¹ Ñ Ð»Ð¾Ð¿ÑÐ¸Ðº, ÑÐ¾Ð± Ð² Ð¼ÐµÐ½Ðµ Ð´Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ñ Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð²?Â»



ÐÐµÑÑÐ¾ ÐÐ¾ÑÐ¾ÑÐµÐ½ÐºÐ¾ Ð¿ÑÐ¾ ÑÐ¸Ð½Ð° Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÐµÑÑ ÑÐµÐ¿ÐµÑÐ° Face Ð² ÐÐ¾Ð½Ð´Ð¾Ð½Ñ pic.twitter.com/fUZcj26oSG — Ð Ð°Ð´ÑÐ¾ Ð¡Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð° (@radiosvoboda) March 3, 2020

Как писал NEWS.ru, фрагменты выступления обнародовал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский. В одном из роликов видно, как некто, схожий с Михаилом Порошенко, танцует под песню рэпера. На другом парень выходит на сцену, берёт второй микрофон и начинает подпевать.