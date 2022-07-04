Порошенко рассказал о закупке итальянских бронемашин для ВСУ Порошенко рассказал о закупке на волонтерские средства итальянских бронемашин MLS SHIELD для Украины

Фото: Jan Kouba/CTK/Globallookpress

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил в своем Telegram-канале, что на волонтерские средства для украинских военных закуплена новая партия бронемашин MLS SHIELD для контрнаступления. Он добавил, что впервые новая бронетехника НАТО для Вооруженных сил Украины закупается на частные средства.

Три месяца напряженных переговоров — и у нас есть экспортная лицензия на боевую технику от правительства Италии. Это прецедент, мы поставляем боевую технику десантно-штурмовым войскам Украины совместно, — написал Порошенко.

По его словам, данные машины предназначены для контрнаступления.

В мае президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины на сумму 40 миллиардов долларов. Согласно документу, Вашингтон сможет поставлять Киеву оружие по упрощенной схеме. В последний раз практика ленд-лиза применялась по отношению к СССР в эпоху Второй мировой войны.

Замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил, что Вашингтон передал Киеву 108 гаубиц М777. О поставках на Украину гаубиц М777 стало известно 15 мая. На тот момент США отправили Киеву 90 гаубиц, ещё 10 поступили от Канады и Австралии.