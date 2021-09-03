Порошенко рассказал о нулевых результатах визита Зеленского в США

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский вернулся с «пустыми руками» после переговоров с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

Предшественник Зеленского на посту президента рассказал , что переговоры лидера Украины и Джо Байдена прошли с нулевым результатом. Хоть визит украинской делегации в Вашингтон и встреча на высшем уровне — это хороший сигнал, но Киеву никаких надежд на попадание в «клуб» НАТО не дали. Порошенко в этом видит полную победу или полное поражение в переговорах. В связи с этим Зеленский визит в Белый дом «проиграл», так как приглашения в НАТО обратно в Киев он не привез.

Ранее в Верховной Раде также заявили о том, что визит президента Владимира Зеленского в США стал полным провалом для Киева. Абсолютное отсутствие каких-либо результатов для украинской стороны полностью обесценило переговоры лидера Украины с лидером США Джо Байденом.