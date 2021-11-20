Порошенко призвал Запад не бояться Путина

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что жители стран Запада должны «выступить единым фронтом перед лицом российской агрессии» и не бояться президента РФ Владимира Путина. В беседе с изданием The Globe and Mail он назвал угрозу российского вторжения на Украину реальной.

Не бойтесь Путина. Действуйте решительно против него, потому что только совместные решительные действия могут принести эффективные результаты. Пожалуйста, не верьте Путину, потому что ничего, что он обещал за последние семь, восемь, девять лет, не произошло, — подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что наращивание российских войск около границ Украины является испытанием для Запада со стороны Путина. По мнению Порошенко, никто не думал о захвате Крыма Россией в 2014 году и о спонсировании ею конфликта в Донбассе, продолжающегося до сих пор.

Любой, кто думает, что это невозможно... Что ж, в 2014 году у нас происходило то же самое, — отметил политик.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет возможную причастность Петра Порошенко к госизмене при закупках угля из Донбасса. Об этом сообщил глава ведомства Иван Баканов. По его словам, уголовное производство соответствующим образом зарегистрировано. Детали проверки не уточняются.