https://static.news.ru/photo/653c5286-5018-11e9-88ee-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Незалежной, лидер партии ««Европейская солидарность»» Пётр Порошенко призвал ввести ограничительные меры против пяти украинских компаний, которые, по данным СМИ, заключили с «Газпромом» договоры о прямых поставках российского газа с 1 января 2020 года.

«Европейская солидарность» будет требовать немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, что является результатом тайных переговоров в Париже, — заявил бывший лидер Украины.

По словам Порошенко, подписанные соглашения являются политическими.

О достижении договорённостей ранее сообщило украинское агентство «Лига» со ссылкой на информированный источник на нефтегазовом рынке. Оно не уточнило, о каких именно компаниях и о каких объёмах газа идёт речь. Депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что прямые соглашения с Россией по поставкам газа могут угрожать национальной безопасности Украины, писал NEWS.ru.