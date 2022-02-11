Порошенко признался суду, что приказал вывезти золото из Крыма в 2014 году

В ходе заседания Киевского апелляционного суда обвиняемый в госизмене бывший президент Украины Пётр Порошенко признал, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и $4 млрд. наличными и даже звонил по этому поводу российскому лидеру Владимиру Путину. Трансляция процесса доступна на YouTube-канале Киевского апелляционного суда.

Я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была четыре миллиарда гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые вследствие моей дипломатической работы, преданности своему делу <...> сотрудников Национального банка, блистательной работе милиции и сотрудников СБ были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, — заявил Порошенко.