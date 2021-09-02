Порошенко пристыдили за советы «лучшему президенту Украины» — Зеленскому

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Новое правительство Афганистана возглавит мулла Абдул Гани Барадар, который возглавляет политический офис движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Отмечается, что в новую администрацию также войдут мулла Якуб и представитель талибов в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай. Ранее представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что женщины не будут присутствовать в...