Порошенко пристыдили за советы «лучшему президенту Украины» — Зеленскому
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:39, 03 сентября 2021
Пётр ПорошенкоФото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
Читайте нас в Google Новости
Глава офиса президента Андрей Ермак пристыдил экс-главу государства Петра Порошенко за наставления в адрес «лучшего президента за всю историю» Украины Владимира Зеленского. Своё мнение он высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Право на власть» телеканала ТСН.
Я считаю и уверен в том, что наконец Украина имеет лучшего президента за всю историю, поэтому он, безусловно, прислушивается к мнениям не только членов своей команды, но и к людям, которые действительно имеют опыт, необходимые знания. Но не думаю, что в этом списке есть пятый президент Украины, — признался Ермак.
Ранее Порошенко выложил в свой Telegram-канал шестиминутный видеоролик, в котором «давал наставления» президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, как последнему стоит себя вести во время переговоров с главой Соединённых Штатов Джо Байденом. Он посоветовал не повышать тон голоса на президента США, а также постараться установить дружеские отношения «как минимум на том уровне», который был при «каденции» Порошенко.