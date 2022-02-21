Порошенко предложил рассмотреть идею о миротворцах ООН на Донбассе

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона не обстреливала пограничников в Ростовской области. По его словам, Киев не имеет никакого отношения к этому инциденту, сообщает ТАСС.

Мы не ведём эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения, — сказал Данилов. В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) назвали информацию об обстрелах «откровенной провокацией»....