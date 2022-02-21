Порошенко предложил рассмотреть идею о миротворцах ООН на Донбассе
Ксения Голуб
Ксения Голуб
16:03, 21 февраля 2022
Петр ПорошенкоФото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
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Украина должна стать инициатором вопроса включения в повестку возможной встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена вопроса о вводе в Донбасс миротворческого контингента ООН. Ткое мнение на согласительном совете депутатских фракций и групп Верховной рады выразил экс-глава Украины Пётр Порошенко, пишет ТАСС.
Я не хочу обнародовать, но я передам господину [президенту Украины Владимиру — NEWS.ru] Зеленскому наши развёрнутые предложения относительно саммита. Но первое, что нам надо сделать, чтобы снять напряжение, — это поставить на этом саммите вопрос о направлении на оккупированную часть Донбасса голубых касок ООН, — заявил Порошенко.
Планируемую встречу лидеров стран он назвал «важным событием» для Украины.
С одной стороны, он оставляет нам надежду на дипломатическое урегулирование российской угрозы <...>. С другой стороны, он дает нам определённое время, чтобы мы лучше подготовились к любому сценарию, — отметил экс-президент.
После поддержки Госдумой обращения о признании ДНР и ЛНР Киев имеет право выйти из обязательств по соблюдению Минских договорённостей, ранее заявил бывший украинский лидер Пётр Порошенко, в период правления которого в 2015 году были подписаны соглашения. Он подчеркнул, что в документ можно внести изменения, если ситуация предрасполагает к этому.