Порошенко потребовал отменить приглашение Путина на саммит G20

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Пётр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал отменить приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит G20, который пройдет с 15 по 16 ноября на острове Бали. В эфире телеканала Sky News он отметил, что «пока Путин будет расслабляться», на Украине «будут гибнуть мирные люди». Экс-президент Украины выразил надежду, что страны «Большой двадцатки», включая Китай и Индию, поддержат его предложение.

Мое обращение ко всему миру, особенно к G7 и G20. Я думаю, что странам G20 следует отозвать приглашение Путина посетить Бали. Потому что пока он будет расслабляться на Бали, именно в то время украинцы, мирные жители будут гибнуть. <...> Это должна быть общая позиция стран «Большой двадцатки», среди которых, кстати, Китай и Индия, — считает Порошенко.

Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. Посол Индонезии в России Хосе Таварес заверил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности властей Индонезии организовать на полях саммита переговоры Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российский лидер в свою очередь не исключил, что будет присутствовать на саммите. Он подчеркнул, что РФ в любом случае будет представлена на высоком уровне.

Зеленский же заявил, что не будет принимать участие в саммите G20, если на мероприятие приедет Путин. Несмотря на это, он подчеркнул, что Украина готовится к мероприятию.