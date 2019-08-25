https://static.news.ru/photo/fc2474fa-c7c1-11e9-a8e0-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что флаг Украины в скором времени будет снова развеваться над Донецком. Об этом он написал на своей странице в Facebook , поздравляя Донецк с Днём города.

Я уверен, придёт время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг! — написал политик.

Ранее, как писал News.ru, неизвестные подняли российский триколор на центральной площади Донецка. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Его водрузили на стелу рядом с памятником Ленину, где ранее размещался флаг Донецкой народной республики. Российские флаги также появились над куполом библиотеки им. Крупской и зданием Народного совета ДНР.