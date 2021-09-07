Порошенко перепутал Макрона с Путиным

Бывший президент Украины, лидер фракции «Европейская солидарность» Пётр Порошенко перепутал президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на выступлении в Верховной Раде. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Вчера агентство Deutsche Welle объявило об окончании строительства «Северного потока — 2». Это памятник, к сожалению, расшатыванию проукраинской коалиции, которая была создана с 2014-го. И потом своими претензиями то к Меркель, то к Путину, ой извините... то к Меркель, то к Макрону, то к Байдену, — оговорился Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Балтийском море завершена укладка последней трубы газопровода «Северный поток — 2». После этого секцию, идущую от берега Германии, соединят с секцией, идущей из Дании. Затем начнутся пусконаладочные работы по второй нитке, которые позволят ввести трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.

В связи с проектом газопровода на Украине в очередной раз призвали США усилить давление на Россию. С такой просьбой к американским конгрессменам во время встречи обратился глава МИД страны Дмитрий Кулеба.