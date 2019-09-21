https://static.news.ru/photo/1241efbe-dd08-11e9-be21-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его в тюрьму.

Я много лет был в оппозиции. И эти мальчики — не первые, кто хотели упрятать Порошенко, — сказал он в эфире Пятого канала.

Порошенко подчеркнул, что он и его политическая сила «никого и ничего» не боятся и у них достаточно механизмов для защиты. А если суд всё-таки признает его виновным, то это ударит в первую очередь по государству и власти.

Как писал News.ru, Пётр Порошенко не явился 18 сентября в Государственное бюро расследований на допрос. Бывший украинский лидер, который является фигурантом 13 уголовных дел, будет вызван на новые допросы, которые запланированы на 27 сентября и 3 октября. Его подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов. Официальные объявления Порошенко пока не предъявлены.