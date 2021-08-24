Порошенко обвинил Зеленского в том, то его облили зелёнкой

Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает нынешнего главу государства причастным к инциденту с зелёнкой в центре Киева. Порошенко облили жидкостью после «Марша защитников Украины», сообщает пресс-служба его партии «Европейская солидарность».

Злоумышленник был задержан и доставлен в Печёрское отделение полиции. Возбуждено дело по статье «Хулиганство», по которой нарушителя ждёт до пяти лет лишения свободы.

Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю — страшно. Я понимаю, что вы волонтёров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зелёной соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой, — цитирует пресс-служба партии бывшего главу государства, который имел в виду название улицы, где находится офис президента.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором видно, как Порошенко подходит к сотруднику полиции. При этом его рубашка и пиджак — в зелёнке. После разговора с полицейским экс-президент Украины в сопровождении охраны сел в машину и уехал в неизвестном направлении.