Порошенко облили зелёнкой в Киеве

Бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зелёнкой в центре Киева. Об этом сообщает «Страна.ua».
На кадрах видно, как Порошенко
Ранее фракция партии пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) не стала голосовать в Верховной раде за инициированный лидером страны Владимиром Зеленским законопроект о большом государственном гербе Украины. Депутат партии Алексей Гончаренко пояснил, что члены политической силы считают законопроект несовершенным. Депутат Николай Княжицкий заявил, что не следует голосовать за герб, на котором лев изображен с двумя левыми ногами.