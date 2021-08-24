Порошенко облили зелёнкой в Киеве

Бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зелёнкой в центре Киева. Об этом сообщает «Страна.ua».

На кадрах видно, как Порошенко подходит к сотруднику полиции. При этом его рубашка и пиджак испачканы в зелёнке. После разговора с полицейским экс-президент Украины в сопровождении охраны сел в машину и уехал.

Ранее фракция партии пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) не стала голосовать в Верховной раде за инициированный лидером страны Владимиром Зеленским законопроект о большом государственном гербе Украины. Депутат партии Алексей Гончаренко пояснил, что члены политической силы считают законопроект несовершенным. Депутат Николай Княжицкий заявил, что не следует голосовать за герб, на котором лев изображен с двумя левыми ногами.