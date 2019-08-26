Есть что-то завораживающее в бывшем украинском президенте Петре Порошенко. Так очаровывает любой процесс разрушения. Так невозможно не прислушиваться к обличающим выкрикам какого-нибудь сумасшедшего в метро, спасающегося шапочкой из фольги от подчиняющих волю и разум лучей рептилоидов.

Пять лет у руля страны Порошенко с упорством заевшей грампластинки бормотал о сильнейшей армии Европы, мове, вере, агрессии России, пока под его чутким руководством страна тонула в политических репрессиях. Рост коррупции приводил в изумление даже повидавший многое «цивилизованный мир», сплотившийся вокруг молодой демократии. В его стране заживо жгли несогласных, а он говорил о «европейском шляхе». Одной рукой он утюжил артиллерийским огнём мирных жителей Донбасса, а другой давал взятки, чтобы сфотографироваться рядом с американским президентом. В России принято считать, что власть чудовищно далека от народа и не понимает его, Порошенко же показал, что человек, публичный политик, может прожить весь президентский срок в абсолютно альтернативной реальности, не соприкасаясь с собственной страной.

Казалось, поражение на выборах заставит его встряхнуться, оглядеться, проанализировать, в чём он был неправ, почему те, кто пять лет назад его поддерживали, теперь готовы поддержать кого угодно, лишь бы другого, но этого не произошло.

Мы не прекращаем борьбу с российским агрессором за возвращение украинского Донецка. Я уверен, придёт время и над городом будет гордо развеваться украинский флаг! — написал он, «залитый» кровью жителей того самого Донецка, как кинговская Кэрри, недавно у себя в Facebook.

Что ж, мы видели, чем закончилась его борьба, когда как президент он имел в руках все рычаги влияния на ситуацию. Интересно, как он представляет себе эту борьбу во главе партии, которую поддержали чуть больше восьми процентов населения? А пока что над Донецком развевается флаг российский.

Во время пятилетней каденции я пытался сделать всё возможное, чтобы мы создали государственные институты и они пользовались уважением со стороны народа, — рассказал он.

При этом экс-президент как будто не замечает, что его старания привели к избранию на пост главы государства комика, основой избирательной программы которого был комедийный сериал. А постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба вынужден констатировать, что страна теряет признаки государственности.

Петру Алексеевичу пора бы прекратить свою бесплотную борьбу, вырваться из бесконечного цикла самоповторов и попытаться, если он ещё рассчитывает всерьёз участвовать в политической жизни своей страны, произвести на свет какие-то новые смыслы, идеи, предложения. Как показывает практика, ставка на «армию и веру» себя не оправдывает, а воинственная риторика не делает мир в Донбассе ближе.

Порошенко хорошо бы прекратить бороться и обратиться за помощью к медикам. Не знаю, что именно так угнетает его мыслительный процесс в последнее время, но, уверен, с его-то финансовыми возможностями экс-президент в состоянии позволить себе специалиста, который остановит или даже развернёт вспять процесс распада его личности.