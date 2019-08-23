https://static.news.ru/photo/1522a968-c64b-11e9-9f1e-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: twitter.com/poroshenko

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны. Они начались с приветственной речи главы государства Владимира Зеленского.

Празднование прошло в новом формате без традиционного военного парада и закончилось шествием по Крещатику.

Среди почётных гостей присутствовали три предыдущих президента — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Также среди гостей был спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Ранее Порошенко раскритиковал отказ администрации Зеленского от проведения военного парада. Политик назвал это нововведение недальновидным и заявил, что страна и народ «должны видеть своих героев».

Сам Владимир Зеленский подчеркнул, что организация парада обходится бюджету в 1,7 миллиона долларов. Эти сэкономленные деньги он намерен направить военным, писал News.ru.