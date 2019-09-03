Бывший президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Причиной стала работа в Верховной раде. Об этом сказано в заявлении, которое принёс его адвокат.
Судя по повестке, Порошенко должен был дать показания по поводу издания одного из указов, уточнил его юрист.
Мы считаем, что работа в парламенте является уважительной причиной, — сказал адвокат, комментируя неявку своего клиента на допрос.
Ранее News.ru сообщал о том, что сотрудники Госбюро Украины намерены допросить Порошенко с применением полиграфа. В ведомстве не уточнили, в рамках какого уголовного дела будет идти допрос.