https://static.news.ru/photo/9e36d5e4-ce43-11e9-8e48-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Причиной стала работа в Верховной раде. Об этом сказано в заявлении, которое принёс его адвокат.

Судя по повестке, Порошенко должен был дать показания по поводу издания одного из указов, уточнил его юрист.

Мы считаем, что работа в парламенте является уважительной причиной, — сказал адвокат, комментируя неявку своего клиента на допрос.

Ранее News.ru сообщал о том, что сотрудники Госбюро Украины намерены допросить Порошенко с применением полиграфа. В ведомстве не уточнили, в рамках какого уголовного дела будет идти допрос.