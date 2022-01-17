Порошенко назвал ходатайство по делу о госизмене «туалетной бумагой»
Сона Рустамова
Сона Рустамова
16:24, 17 января 2022
Экс-президент Украины Петр Порошенко у Печерского районного суда города КиеваФото: Стрингер/РИА Новости
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Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил в суде, что не считает себя подозреваемым, а дело против него, по его мнению, является «сфальсифицированным», передаёт его слова РИА Новости. Он попросил суд вернуть прокуратуре ходатайство по делу о госизмене. В свою очередь, суд отказал в удовлетворении требования бывшего президента.
Это ходатайство должно быть немедленно возвращено в прокуратуру. Эта макулатура, туалетная бумага, которую они дали нам на ознакомление, должна быть возвращена… Там нет ничего,— сказал Порошенко.
Он утверждает, что не пытался избежать правосудия. Об этом говорит факт того, что он прибыл в суд.
Я в страну прибыл добровольно. Первое, что я сделал — поехал в Печерский суд и ни одного повода для избежания правосудия не давал и давать не собираюсь, — добавил Порошенко.
Ранее сообщалось, что у зала суда в Киеве, где избирают меру пресечения Порошенко, собрались его сторонники. Они скандируют лозунги и заявляют, что будут «защищать демократию».
Накануне, 16 января, пресс-служба украинского Госбюро расследований передала, что Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене. 17 декабря прошлого года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован.