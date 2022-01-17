Порошенко назвал ходатайство по делу о госизмене «туалетной бумагой»

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил в суде, что не считает себя подозреваемым, а дело против него, по его мнению, является «сфальсифицированным», передаёт его слова РИА Новости. Он попросил суд вернуть прокуратуре ходатайство по делу о госизмене. В свою очередь, суд отказал в удовлетворении требования бывшего президента.

Это ходатайство должно быть немедленно возвращено в прокуратуру. Эта макулатура, туалетная бумага, которую они дали нам на ознакомление, должна быть возвращена… Там нет ничего, — сказал Порошенко.

Он утверждает, что не пытался избежать правосудия. Об этом говорит факт того, что он прибыл в суд.

Я в страну прибыл добровольно. Первое, что я сделал — поехал в Печерский суд и ни одного повода для избежания правосудия не давал и давать не собираюсь, — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что у зала суда в Киеве, где избирают меру пресечения Порошенко, собрались его сторонники. Они скандируют лозунги и заявляют, что будут «защищать демократию».

Накануне, 16 января, пресс-служба украинского Госбюро расследований передала, что Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене. 17 декабря прошлого года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован.